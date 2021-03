Slovenská energetika do roku 2040

V tomto blogu sa chcem venovať energetickej politike SR do roku 2040, obdobie, ktoré bude rozhodné z viacerých dôvod.

V kontexte udalostí v rámci Európskej únie aj celého sveta by som sa chcel venovať energetickej politike SR. Jej smerovaniu, energetickému mixu a ďalším faktorom, ktoré ju ovplyvňujú. Energetická politika krajiny je dôležitá oblasť, ktorá má vplyv na takmer všetky ostaté oblasti života v našom štáte. Rád by som uverejňoval moje názory na jednotlivé druhy energie ( jadrová, solárna, veterná a iné..), ako by som postupoval v energetickej politike ja a taktiež ako by sa mala energetická politika v našej vlasti vyvíjať a kam by mala smerovať. Budem rád, ak v diskusii budete zdieľať svoje názory a komentovať moje príspevky..